Festas de Réveillon do Brasil se unem para promover festival digital

Réveillon Taípe 2020 - festa é realizada à beira-mar, com vista para as falésias de Trancoso (divulgação)

Algumas das maiores festas de Réveillon do país, como Taípe, em Trancoso, Mareh, em Boipeba e Xama, em Maraú, se uniram para ajudar as comunidades que dependem do turismo desses eventos para sobreviver.

Para levantar essa ajuda, o coletivo está lançando um festival digital que vai promover mais de 20 horas de programação, começando no dia 3 de julho, às 18h. O festival, batizado de Todos por 1, promete um line-up diversificado e o valor arrecadado com os ingressos - que custam entre R$50 e R$200 na plataforma Ingresse - será revertido para as comunidades, que receberão partes iguais do montante.





Marlos Gama e Edson Freitas (Elias Dantas/ Alô Alô Bahia)

Marlon Gama assina projeto da nova clínica de Edson Freitas

O médico otorrinolaringologista Edson Freitas vai inaugurar, no mês de agosto, no Itaigara, uma nova clínica de cirurgia plástica de face e rinoplastia com projeto inovador assinado pelo arquiteto Marlon Gama. O novo espaço será uma filial da Rhinocenter, cuja matriz funciona em São Paulo, e promete um conceito totalmente diferenciado, tendo como base tecnologia, sofisticação e leveza. Entre as inovações da clínica, está um espaço lounge com frigobar.

"As pessoas poderão ir lá e pegar uma bebida, fazer uma degustação. É uma forma de fazer com que elas se sintam em casa, porque é isso que esperamos", afirma. Freitas conta que as obras já estão avançadas e logo devem ser concluídas. "A ideia é que seja um espaço leve, sofisticado, agradável, tirando aquele conceito tradicional de clínica médica", diz o baiano, ao revelar que o Rhinocenter trará para Salvador uma tecnologia inovadora da Suíça de simulação de face.

Cafélier ganhará bar de drinques

Fundado há 26 anos, o Cafélier, no Santo Antônio Além do Carmo, está sem funcionar pela primeira vez, por causa da pandemia do novo coronavírus. Com isso, o dono do local, Paulo Vaz, tem aproveitado para realizar uma grande reforma, que seguirá medidas de distanciamento social e de requalificação do espaço. “Na entrada, teremos um bar de drinques e no salão, com vista para a zona portuária, reposicionaremos as mesas, dando espaço entre elas”. Sobre a situação atual provocada pela Covid, Paulo não se queixa e se restringe a afirmar: “Está sendo difícil para todos, mas vai passar”.

Rosário Magalhães (Elias Dantas/Alô Alô Bahia)

Esperança

A presidente de honra do Parque Social, Rosário Magalhães, celebrou seu aniversário, segunda-feira, recebendo os cumprimentos através de mensagens e telefonemas. Instalada na fazenda da família, em Cabaçeiras do Paraguçu, onde passa a quarentena, Rosário só fez um pedido: “Peço a Deus para livrar a humanidade desse terrível vírus”.

Rafael Valente (divulgação)

Destaque solidário

A empresa baiana 3P Energia, fundada pelos engenheiros Rafael Valente e Vinicius Mariano, já acumula mais de 260 instalações de energia solar em mais de 30 municípios e cinco estados. A 3P vem se destacando na prestação de serviço para grandes clientes como a WEG e a Neoenergia. Além disso, a empresa criou o programa 1k10k, por meio do qual 10kg de alimentos serão doados a cada 1 kw vendido. A estimativa de doação é de 20 toneladas até o final de 2020. “A Bahia é o estado com maior número de miseráveis do Brasil. Não é possível estudar nem trabalhar com fome e queremos apoiar a quem precisa”, diz o sócio-fundador Rafael Valente.

Trajetória

Imperdível a entrevista histórica que Hildegard Angel concedeu ao Gustavo Conde, do Brasil 247. No bate-papo, feito através do ZOOM, Hilde falou de sua trajetória como colunista social e destacou momentos importantes da história do país, abordando costumes e comportamento de grandes personalidades como Lily Marinho, Ibrahim Sued, Nina Chaves, José Alencar e Tancredo Neves. Inteligente, sensata, espirituosa e engajada, Hildegard Angel faz parte daquele grupo restrito de brasileiros que realmente têm o que dizer.

Live especial

A cantora Margareth Menezes vai apresentar uma live em celebração ao Dois de Julho, que contará com participações especiais de Tatau e Jau. O show online será quinta-feira (2), às 20h, com transmissão no Youtube. "Mesmo em tempo de pandemia é importante celebrar esta grande conquista que faz parte da história do Brasil", nos disse a artista.

Plano A, plano B, plano C

Calma

Os apaixonados por viagens podem começar a se planejar, mas com calma. Diversos hotéis e resorts que anunciaram protocolos de reabertura estão colando o pé no freio e reanalisando o cenário. O mais luxuoso de Itacaré já voltou atrás e adiou a sua retomada, prevista para julho, por mais 15 dias. Em Praia do Forte, um estabelecimento de grande porte pensou em começar a funcionar em 1º de setembro, mas está revisando essa data.