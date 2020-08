Festas em Novo Horizonte e Sussuarana são interrompidas pela PM

Duas festas que aconteciam irregularmente foram encerradas pela Polícia Militar na noite do domingo (16) nos bairros de Novo Horizonte e Sussuarana. Os eventos reuniam dezenas de pessoas, contrariando as orientações de disntanciamento social durante a pandemia.

As festas aconteciam de maneira simultânea na 7ª Travessa Albino Fernandes, no Novo Horizonte, e na Jamaica, em Sussuarana. Equipes da 8ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/ Sussuarana) foram até os dois locais durante a noite.

Além da aglomeração, as pessoas não usavam máscaras e também ouviam som com altura acima do limite permitido pela lei. Os eventos ainda obstruiam as vias, tornando o trânsito complicado, diz o major Jailton Carvalho Santana, comandante da 48ª CIPM.

Os dois grupos receberam orientações sobre uso de máscara e importância do distanciamento social como prevenção à disseminação do coronavírus. As festas foram dispersadas.