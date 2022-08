Festival celebra cultura japonesa em Salvador

Neste final de semana, os soteropolitanos têm passagem direta para o Japão, sem precisar de avião. Aportado no Parque de Exposições, o Festival de Cultura Japonesa transformou o espaço em uma vila cheia de elementos e atrações da cultura asiática.

Perto da entrada, a primeira atração já pode ser ouvida a metros de distância. Nela, os visitantes têm a opção de soltar a voz no karaokê. Pouco mais adiante, um parque de diversões garante o toque de aventura digna dos personagens encarnados em cosplays pelos fãs de animes, como o estudante Eduardo Sacramento, 18.

Usando um kimono preto e vermelho, o fã da série Naruto ainda carregava uma mochila com baterias para manter acessa as lâmpadas de led da máscara do personagem que estava representando. “Eu comprei a roupa, minha avó fez a bota, a máscara eu mesmo fiz e meu pai montou os circuitos para ela acender. Como é a minha primeira vez aqui, eu quis vir com um personagem que me representasse”, conta o cosplayer.

Assim como Eduardo, os visitantes aproveitavam a oportunidade para usar as fantasias de suas séries e filmes preferidos. Vestido de Homem-Aranha, o cabo do exército, Caique Rocha, 24, trocou o uniforme pelo macacão justo e atraiu interessados em tirar fotos.

“Eu sou apaixonado pela cultura japonesa. Leio muitas histórias e estou sempre acompanhando os animes. Aqui tem tudo que me atrai, tem gente vestida de desenho animado, cultura geek e decoração típica, tudo aquilo que eu admiro”, disse.

Para a amiga dele, a ocupante terapêutica, Stefani Souza, 23, o mais interessante da cultura japonesa é a culinária. “Acima de toda a riqueza do Japão, que eu amo, está a comida. Seja shushi, sashimi, tudo. O tempero é surreal”, destaca.

Para aqueles que, assim como Stefani, não abrem mão de um ‘japa’, o festival tem uma área dedicada exclusivamente às comidas típicas. Além disso, no espaço Bon Odori e Artes Marciais, o público confere exibições de danças, workshops e lutas como karatê, judô, sumô e kendô. Já no espaço Logenvidade são apresentadas demonstrações de gateboll e o kenkotaisso com ginástica para saúde.

No primeiro dia de programação, uma das principais atrações foi o dublador Charles Emmanuel, conhecido dos fãs de animes, cartoons e filmes como Harry Potter, Ben 10 e Como Treinar seu Dragão. Em sua primeira vez no evento, ele falou sobre seu trabalho e o processo criativo das vozes dos personagens.

“É incrível ver como a voz chama atenção dos espectadores, mesmo quando o que está mais destacado é o rosto do personagem. Eles não me veem, mas há sempre uma energia muito boa quando eu chego para falar do assunto. Ainda fico um pouco sem graça, mas ver o quanto a cultura do anime é forte e poder contribuir com isso de alguma forma é ainda mais poderoso”, apontou o dublador.

O estudante de fisioterapia, Renato Santos, 22, celebrou a presença do artista no mesmo local em que assistiria a outra paixão, a luta de sumô. “O trabalho do cara é incrível. Não há um resquício de outros personagens quando a gente assisti a dublagem dele. Essa possibilidade de ter uma pessoa como ele e atrações de artes marciais, que que também gosto muito, é incrível", descrevia o visitante.

De acordo com João Koji, coordenador geral do Festival de Cultura Japonesa de Salvador, que está em sua décima quarta edição, o principal objetivo do evento é promover esse encontro das culturas japonesa e brasileira. “A parte mais enriquecedora é fazer com que as pessoas conheçam o Japão e seus costumes sem precisar ir para tão longe”, afirmou.

Não à toa, o tema escolhido para este ano foi Ganbarimashou que significa “vamos em frente, juntos”, em referência a ao desejo de um retorno seguro e tranquilo após duas temporadas sem a realização do evento. Desta vez, a expectativa é que 50 mil pessoas passem pelo local nos três dias de programação.

Os ingressos estão disponíveis para compra nos principais shoppings da cidade (Balcão de Ingressos, lojas Pida e Pagoda) e através da plataforma online Ticket Maker, custando entre R$ 30 e R$ 15.

Programação

Sábado (27/08)

13h50: Arte Marcial - Aikidô

14h40: Arte Marcial - Kendô

17h: J-Pop - Team RuZ8

17h20: Yosakoi Soran - Grupo Cultural Wadô

Domingo (28/08)

16h35: Arte Marcial - Karatê

19h05: Bon Odori

13h40: Mago dos Balões

17h20: Concurso de Cosplay

Confira a programação completa em http://www.bonodorisalvador.com.br/programacao.php



Serviço

Bon Odori - XIV Festival de Cultura Japonesa de Salvador

Local: Parques de Exposições de Salvador, Av. Luis Viana Filho, 1222, Itapuã, Salvador-BA;

Dias e horários: sábado (27/08, das 10h às 22h) e domingo (28/08, das 10h às 21h);

Mais informações: http://www.bonodorisalvador.com.br/

*Com orientação da subchefe de reportagem Monique Lôbo