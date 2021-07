Festival 'Comida Di Buteco' está de volta com projeto 'Salve os butecos'

Saudade de um concurso de botecos, né, minha filha? Depois de quatro adiamentos durante a pandemia, o concurso Comida Di Buteco terá sua 13º edição em Salvador, com foco no delivery. O festival acontecerá entre os dias 30 de julho e 29 de agosto e contará com a participação de 33 estabelecimentos da cidade, que vão desenvolver receitas de petiscos com o tema desta edição: Raízes.

Isso quer dizer que todos os botecos participantes desenvolverão as receitas dos petiscos 2021 contendo uma ou mais raízes, como batata, mandioquinha, beterraba, cenoura. Os petiscos deste ano terão um preço fixo de R$ 27,00, e os clientes podem fazer as reservas através da plataforma TagMe e consultar os cardápios digitais com QRCode.

O concurso terá um formato híbrido, pois os consumidores poderão provar os petiscos participantes do concurso através do delivery ou buscando nos butecos, no formato “para levar”. Para agendamento de mesas e a digitalização dos cardápios, a plataforma TagMe está acessível no site do evento (www.comidadibuteco.com.br).

Sobre o concurso

O Comida di Buteco nasceu no ano 2000, na cidade de Belo Horizonte, como uma atividade da extinta Rádio Geraes e hoje cobre todo o país, sendo realizado simultaneamente em 21 praças. Desde 2016 elege também o MELHOR BOTECO DO BRASIL, no primeiro concurso do gênero no Brasil.

Quanto à avaliação, ela funciona da seguinte forma: Na primeira etapa, em cada uma das cidades participantes, os butecos pré-selecionados apresentam os petiscos criados especialmente para a competição. O público e um corpo de jurados visita, vota e elege o campeão, avaliando 4 categorias (petisco, atendimento, higiene e temperatura da bebida). O petisco leva 70% do peso da nota e as demais categorias 10% cada uma. O voto do público vale 50% do peso total e dos jurados 50%.

Para os clientes, a cédula de votação será entregue pelo garçom e cada cliente deve depositar seu voto diretamente na urna, que vai estar bem visível. Garantindo assim, a validade dos votos. A apuração é independente, feita por uma empresa de pesquisas, que recolhe, contabiliza e nos entrega os resultados. Na segunda etapa, uma nova comissão de jurados, escolhida especificamente para esse momento, vai visitar os campeões de cada cidade avaliando sua performance nas mesmas 4 categorias (petisco, atendimento, temperatura da bebida e higiene). Cada campeão recebe 3 jurados (um jurado da sua cidade e dois de outras cidades).

Projeto Salve os Butecos

Dos 720 butecos participantes na edição de 2020, em todo o Brasil, somente 550 continuam abertos e mais de 70% deles com dívidas, de acordo com a Companhia. Por isso, consumidores, empresas, veículos de comunicação e mídia podem doar em espécie ou em produtos.

Conta para doação

BANCO SANTANDER

Agência 1595

Conta 130023050

Comida di Buteco Produções Gastronômicas LTDA

