Festival da Virada recebe 250 mil pessoas na primeira noite

Apesar do número expressivo de 250 mil pessoas, a primeira noite do Festival Virada Salvador teve redução do número de ocorrências. Não houve casos de situações mais graves envolvendo violência. A Guarda Civil Municipal (GCM), por exemplo, contabilizou apenas quatro ocorrências, contra seis registros em 2018.

O módulo assistencial à saúde montado na Arena Daniela Mercury, na Boca do Rio, realizou 116 atendimentos, mas a maioria deles em função de náuseas, cefaleias e intoxicação alcoólica. Apenas dois pacientes necessitaram de transferência para unidades de saúde de retaguarda para exames e consultas especializadas.

No total, cinco veículos foram autuados pela Transalvador, e dois removidos ao pátio da autarquia. Nenhum acidente foi registrado nas proximidades da festa, apesar da grande movimentação de pessoas para acessar o evento. A blitz da Lei Seca abordou 197 condutores. Destes, dez se recusaram a realizar o teste de alcoolemia e foram autuados.

Muita gente aproveitou a grande oferta de vagas e optou por ir de veículo próprio à festa. Na primeira noite do festival, 269 veículos utilizaram as vagas oferecidas na área interna do novo Centro de Convenções de Salvador. Além das vagas internas, foram registrados 1.392 tíquetes de Zona Azul vendidos.

As atrações deste domingo

Neste domingo (29), a partir das 18h, a noite do Festival Virada Salvador começa com a irreverência do cantor Durval Lelys, que levará ao palco sucessos do novo projeto “D’Boa”, além de músicas como “Me abraça, me beija”, “Duas Medidas” e “Gladiador”. Vale lembrar que os portões do festival abrem às 16h.

Em seguida, o rock dos Paralamas do Sucesso vai emocionar e fazer o público cantar ao som de músicas que continuam fazendo história, como “Lanterna dos afogados”, “Meu erro”, “Aonde quer que eu vá” e “Alagados”.

Depois, será a vez da poderosa Anitta fazer a mistura do funk com o pop e convidar o público a dançar ao som de músicas como “Combatchy”, “Vai malandra”, “Paradinha”, “Veneno” e o famoso “Movimento da sanfoninha”.

O romantismo do cantor Luan Santana também estará presente no Festival Virada Salvador e promete embalar vários corações apaixonados. No repertório, sucessos do DVD Viva gravado em Salvador, entre as canções estão “Quando a bad bater”, “Choque térmico”, “Sofazinho” e “Tática infalível”.

O público ainda vai conferir os sucessos das coleguinhas mais amadas do Brasil, Simone e Simaria, e cantar ao som de músicas como “O que é, o que é?”, “Um em um milhão” e “Amor que dói”.

E, para finalizar a noite, o pagode da banda La Fúria que vai agitar Arena Daniela Mercury com os hits “Oi, Fake”, “Shallow Now”, “Teile & Zaga" e “Manuel”.

O público que for curtir o Festival Virada Salvador ainda vai se divertir com os pocket shows, durante os intervalos entre as atrações principais. Hoje temDJ Leandro Vitrola, Led, DJ Giullia Ciotti, Mr.Armeng e Trapfunk & Alivio.