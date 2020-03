Festival de Arembepe 2020 é cancelado por causa do coronavírus

Após a Micareta de Feira, mais um evento popular foi cancelado na Bahia por conta do coronavírus. A Prefeitura de Camaçari anunciou que o Festival de Arembepe 2020, que estava marcado entre os dias 20 e 23 de março, não irá acontecer para evitar aglomerações populares.

Algumas das atrações que estavam previstas para o festejo eram Psirico, Adão Negro, Tayrone, La Fúria e Denny Denan.

Segundo comunicado enviado pela prefeitura de Camaçari, onde fica Arembepe, a decisão segue a orientação de especialistas e recomendação da Organização Mundial da Saúde (OMS).

"Evitar aglomerações é uma das principais recomendações de especialistas contra a disseminação do vírus. Por entender essa orientação, e colocando em primeiro lugar a vida da população e a luta contra o vírus, a prefeitura considerou prudente o cancelamento do evento", detalha o comunicado.

Uma coletiva de imprensa será realizada nesta sexta-feira (13/03), às 10h, com o prefeito Elinaldo Araújo, para esclarecer outros detalhes sobre a decisão do cancelamento do festival.