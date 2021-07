Festival de Jazz do Capão lança campanha para financiar cultura e educação

O Festival de Jazz do Capão (FJC) abriu uma vaquinha virtual com o objetivo de arrecadar R$ 180 mil para auxiliar a comunidade local e fortalecer grupos independentes que atuam na promoção de eventos no Brasil. As doações podem ser feitas até o dia 4 de setembro.

Recentemente, o FJC deixou de receber recursos via Lei Ruanet por uma publicação em que o festival se definiu como anti-facista.

São, ao todo, três metas e os fundos serão divididos igualmente entre as organizações que promovem atividades culturais, artísticas, de educação e preservação ambiental.

As entidades beneficiadas na primeira etapa serão a Comissão de Festeiros de São Sebastião, Coletivo de Músicos do Capão, EduCapão, Casa do Nascer, Brigada Voluntária de Combate a Incêndios Florestais e Circo do Capão.

Os recursos arrecadados na segunda etapa serão encaminhados para a Associação Brasileira de Festivais Independentes de Música (ABRAFIN) e, na terceira, para uma apresentação musical especial dentro da programação da 9ª edição do FJC.

