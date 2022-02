Festival de Penteados Infantis acontece no Salvador Norte Shopping

Uma loja do Salvador Norte Shopping vai oferecer serviço de trançar cabelos para crianças nestas sexta e sábado (25 e 26). A iniciativa é da loja Negrif, de moda afro, situada no Piso L2 do shopping.

Para as crianças, trançar os cabelos com adereços e fitas é uma alegria, mas o ato também tem um significado ancestral, de cuidado e afeto, além de identidade para a população afrodescendente.

“Trazemos isso da nossa história, as tranças eram uma forma de comunicação dos povos negros. O carnaval é um momento em que a nossa cultura se espalha no visual e na experimentação das pessoas”, avalia Madá Negrif, design de moda e empreendedora.

Para as trancistas é uma oportunidade de fortalecimento financeiro. As profissionais que vão atuar na ação são jovens que participaram de cursos e workshops de penteados afro e de técnicas de empreendedorismo no Instituto JCPM e já estão inseridas no mercado de trabalho.

O Festival de Penteados Infantis é gratuito e será realizado das 11h às 17h.

SERVIÇO:

Festival de Penteados Infantis

Local: Salvador Norte Shopping – Loja Negrif – Piso L2

Data: 25 e 26 de fevereiro de 2022

Horário: das 11h às 17h

Evento gratuito