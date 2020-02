Festival de Verão 2020: confira as fotos do show do Harmonia do Samba

Quem é? Quem é? Quem é? Baiano que se respeita já tem a resposta na ponta da língua. Nessa primeira noite do Festival de Verão 2020, quem também subiu ao palco foi o grupo Harmonia do Samba (@harmoniadosamba). Com sucessos como Respeite, Tic Nervoso, Hipnotizou e Sacanagenzinha, Xanddy (@xanddyharmonia) e seu time não deixaram ninguém parado!

Confira as fotos feita spelo nosso fotógrafo Arisson Marinho: