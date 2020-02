O veterano Bell Marques participou nada menos do que 17 vezes do Festival de Verão. Vamos combinar que a festa sem ele fica incompleta, né? O show lotou o Palco Arena neste domingo (2) e animou um público de todas as idades ao som de grandes sucessos do axé, como 'Quero Chiclete' e 'Diga Que Valeu'.

O cantor anunciou que o Festival é o pontapé do Carnaval. Por aqui a gente não tem dúvidas: é Carnaval. E aí, #Carnavalizou pra vocês também?!

(Fotos de Marina Silva/CORREIO)