O príncipe do pagode, Dilsinho, levou o clima romântico para o palco Arena do Festival de Verão neste domingo (2). O cantor embalou a plateia com seus sucessos como 'Cansei de Farra'. No show, ele ganhou um presente de um fã: uma corrente com a frase 'tudo posso naquele que me fortalece'. Fofo, né? Confere só alguns cliques da nossa fotógrafa Marina Silva!

(Fotos de Marina Silva/CORREIO)