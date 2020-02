O primeiro dia de Festival de Verão também teve Ferrugem (@ferrugem)! Ele cantou sucessos da sua carreira, mas foi na hora que engatou a canção 'É o Amor', ninguém se segurou. Todo mundo soltou a voz, teve muito beijo na boca e muita gente de olhinho fechado com a mão no coração que a gente viu! O cantor também aproveitou e pedir paz, porque é disso que a gente precisa. Boa!



Confira os cliques do nosso fotógrafo Arisson Marinho (@arissonmarinho).

