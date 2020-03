Festival Música em Trancoso é cancelado por causa do coronavírus

Foto: Divulgação

O Mozarteum Brasileiro acaba de informar, através de sua assessoria de imprensa, que decidiu cancelar a realização de todas as atividades da 9ª edição do Festival Música em Trancoso, em função da pandemia do Covid 19, o novo Coronavírus.

A medida, segundo o comunicado, visa garantir a segurança e o cuidado com a saúde do público, dos artistas e de toda a equipe de trabalho.

“A decisão foi tomada após consulta ao Ministério Público e aos órgãos de saúde pública do Estado da Bahia. Acreditamos estar, dessa forma, contribuindo com as autoridades de saúde para reduzir a disseminação do coronavírus no País“, finaliza a nota.