Festival O Som das Palafitas faz homenagem a Moraes Moreira

Moraes Moreira é o grande homenageado do Festival O Som das Palafitas 2020, promovido pelo Instituto Arte no Dique, ONG que atua há quase 18 anos no Dique da Vila Gilda, em Santos, onde está a maior favela sobre palafitas do país. Esta edição será totalmente online, gratuita e terá shows de nomes como Hamilton de Holanda, Sandra de Sá, Charlie Brown Jr., Armandinho Macedo e Davi Moraes, entre outros, desta quinta (3) ao dia 3 de outubro, sempre às sextas e sábados. O presidente do instituto, José Virgílio Leal de Figueiredo, é conterrâneo de Moraes, que já se apresentou no espaço e batiza o estúdio da organização social. “Foi alguém fundamental na história do Arte no Dique, que nos ajudou a abrir portas, trouxe credibilidade para a ONG e levou o nosso nome Brasil afora”, ressalta José Virgílio. Durante os shows, transmitidos nas redes sociais da instituição no formato live, haverá um QR Code no qual as pessoas poderão fazer doações.

O saudoso Moraes Moreira será homenageado pelo Instituto Arte no Dique (Foto: Divulgação)

Saulo gravou dueto coma cantora Clariana

Para quem anda com saudade de Saulo (que está recolhido com a família nos Estados Unidos) tem novidade chegando. Dia 25 de setembro será lançado um single inédito da cantora Clariana em dueto com o cantor. A música, batizada de Tudo Bem, é uma mistura de pop com romântico. A ponte entre os artistas foi feita por Jackson Almeida, guitarrista e diretor musical. Por coincidência, Jackson estava gravando com Saulo e resolveu mostrar para ele a canção já pronta. “Saulo amou a música, na mesma hora topou dividir os vocais comigo e acho que foi realmente coisa do destino”, comentou a cantora. Vale lembrar que embora cante desde os 13 anos, Clariana se popularizou em 2017, quando lançou o projeto Ammy Reggaehouse, que a levou para diversos cantos do país.

Sandro Becker volta cheio de histórias

Depois de ter passado por um sério problema de saúde, o cantor, compositor e forrozeiro Sandro Becker será o convidado do jornalista baiano Carlos Leal para uma live onde contará histórias de sua amizade e parceria com a cantora Clemilda. O evento acontece no próximo domingo (6), às 19h, no Instagram @carlosleal02 e @sandrobeckerforrozeiro. Sandro, assim como a forrozeira falecida em 2014, é conhecido por suas músicas de duplo sentido, mas possui um trabalho sério de preservação da cultura nordestina e de levar o forró autêntico para todo o Brasil. Em 1996, ele gravou com Clemilda o disco Sacradance, projeto arrojado da Sony Music, no qual os artistas cantaram seus grandes sucessos, a exemplo de Julieta e Prenda o Tadeu, não em ritmo de forró, mas em estilo dançante como funk e o reggae.

Moacyr Franco ao vivo

O cantor, compositor, ator e humorista Moacyr Franco, com mais de 60 anos de carreira, estreia show musical virtual “ao vivo”, sábado (5), às 18h. Ele promete cantar seus grandes sucessos. Ingressos à venda no site www.eventim.com.br.

TUM-TUM-TUM*

1. O grupo Samba Maria faz show no evento do grupo lésbico Velcron Oficial, que será realizado domingo (6), no Big Drive-In, a partir das 19h, no Centro de Convenções de Salvador, na Boca do Rio . A festa também terá apresentação da drag Desiree Beck e do Dj Marcelo Cravo. A vocalista Lila promete um repertório cheio de swing e gingado. “Estou muito feliz e ansiosa. Faremos um show incrível” afirmou a cantora.

Jau fará apresentação no Cine Drive-In Bahia Marina no dia 12 de setembro (foto: Divulgação)

2. A programação da primeira semana do Cine Drive-In Bahia Marina terá a Banda Negra Cor como atração na noite de inauguração, apenas para convidados, na próxima quinta (10), às 20h. No sábado (12), será a vez do cantor e compositor Jau. No domingo (13), tem Tio Paulinho, às 16h30, e o humorista Renato Piaba, a partir das 20h, encerrando a noite.



3. Um dos nomes mais tradicionais do samba na Bahia, o cantor e compositor Firmino de Itapoan, está com novidade. Ele gravou a música Pisada do Nego, na qual presta homenagem ao bloco afro Ilê Aiyê. A canção ganhou um clipe, que está disponibilizado em seu canal no YouTube.