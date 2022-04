Festival realiza competição esportiva de saveiros tradicionais do Recôncavo Baiano

Primeira Festa Náutica do Vale do Paraguaçu, o Festival de Saveiros acontece de 27 a 29 de maio, em São Félix, município localizado no recôncavo da Bahia.

Na etapa esportiva haverá um circuito pelas águas do Rio Paraguaçu, em que podem participar competidores que possuam saveiros com navegação a popa (vela de içar). As inscrições gratuitas serão abertas a partir do dia 1⁰ de maio no site da Federação de Esportes Náuticos da Bahia (Feneb) e os competidores disputam os prêmios de R$2.500,00, R$1.500,00 e R$1.000,00 para 1º, 2ª e 3º lugar respectivamente.

Além da parte esportiva, o festival realizará uma ampla programação cultural, educativa e de cunho social, com shows de samba e reggae, homenagem a Dona Cadu, a mais famosa ceramista da Bahia, Feira de Economia Criativa e Agricultura familiar, concurso de desenhos e redação nas escolas de São Félix e ação de limpeza das margens do Rio Paraguaçu.