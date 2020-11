Festival Virada Salvador terá apenas um dia e show pirotécnico no Comércio

O mistério acabou! A prefeitura apresentou, na manhã desta segunda-feira (23), os detalhes de como será o Festival Virada deste ano. O prefeito já vinha falando que por conta da pandemia o modelo de shows com grandes multidões teria que ser abandonado e que o mais provável seria fazer a festa de forma virtual. Faltava anunciar como seria a logística do evento e os nomes que vão animar a passagem de ano. Confira como ficou:

O modelo será totalmente virtual, e a festa deste ano será mais curta. Ao invés de cinco dias de atrações será apenas um dia. O Festival Virada Salvador será transmitido por dois canais de televisão abetos, Globo e Bandeirantes, e pelo canal por assinatura Multishow que vai acompanhar a folia ao vivo. O local do evento também mudou da Boca do Rio para o Forte de São Marcelo, no Comércio.

(Divulgação) (Divulgação) (Divulgação) (Divulgação)

Já os artistas convidados deste ano são Ivete Sangalo e Gustavo Lima. O evento será realizado das 22h do dia 31 de dezembro até às 2h do dia 1 de janeiro. Quem quiser acompanhar de embarcações será permitido.

Os detalhes do Festival Virada 2021 foram apresentados em uma entrevista coletiva no Terminal Náutico, no bairro do Comércio. O prefeito ACM Neto disse que esse será o ano com maior repercussão do evento.

"Tenho certeza que, de todos os anos, a virada de 2021 será a que vai ter a mais ampla cobertura e, consequentemente, repercurssão no Nrasil, graças a esse trabalho. Eu agradeço à equipe que trabalhou de maneira empenhada e dedicada para que a gente fechassse com esses três grandes veículos de comunicação que vão passar o réveillon aqui de Salvador para o Brasil inteiro", comentou.

Haverá show pirotécnico no quebra mar do Comércio, e a prefeitura está selecionando outros pontos da cidade onde haverá queima de fogos. A região será surpresa para evitar aglomerações, mas o prefeito adiantou que esses eventos não serão realizados na Orla.

Este ano a festa terá três patrocinadores: a Coelba, a cervejaria Ambev, e um banco nacional, cujo nome não foi divulgado porque ainda pq está em fase de finalização do contrato.

Na última edição, a festa apresentou artistas de diversos segmentos como axé, funk, sertanejo, eletrônico, pagode, forró e pop. Foram mais de 70 horas de música durante os cinco dias do evento, e 29 atrações subiram ao palco da Arena Daniela Mercury. O ponto alto da festa, a contagem regressiva, ficou sob a responsabilidade de Ivete Sangalo. A estimativa das autoridades foi de que 500 mil turistas participaram da folia, e injetaram entorno de R$ 407 milhões na economia.