Festival Virada Salvador terá esquema especial de saúde  

Para garantir a assistência à saúde do público durante o Festival Virada Salvador, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) instalará dois módulos assistenciais na Arena Daniela Mercury, na Boca do Rio, onde acontece a festa. As estruturas começam a funcionar nesta quarta-feira (28) e seguem até o domingo (1º), durante o horário de funcionamento do espaço.

No total, os dois módulos totalizarão 30 leitos equipados com suporte avançado de vida e com equipes compostas por médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem, além dos demais profissionais que atuarão no fluxo administrativo do módulo.

Mais de 280 colaboradores estarão envolvidos nos cinco dias de festa. Seis ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) também ficarão de prontidão para remoção imediata de possíveis ocorrências com maior gravidade.

“Estamos montando uma megaestrutura para assegurar uma assistência qualificada às possíveis ocorrências que possam acontecer durante a festa. Nossos módulos são equipados para atender desde demandas simples até prestar o primeiro atendimento a casos de alta complexidade que necessitam de rápida intervenção médica”, destaca o secretário da SMS, Decio Martins.

Além disso, outros 16 postos de urgência e emergência 24 horas do município (entre UPAs e Pronto Atendimentos) e o Samu 192 funcionarão todos os dias, ininterruptamente, servindo de retaguarda para as ocorrências de maior complexidade. O Pronto Atendimento Alfredo Bureau, no Marback, terá equipes reforçadas para servir de referência nos casos que demandarem avaliação com especialistas ou exames complementares.