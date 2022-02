FGM promove oficina voltada para o Prêmio Samba Junino

Logo após o lançamento do Prêmio Samba Junino Ano IV, a Prefeitura de Salvador, através da Fundação Gregório de Mattos (FGM), promove na próxima quinta-feira (24), às 16h, a “Oficina de Orientação para Proponentes”. A ação visa apresentar e responder as questões do público interessado em participar da seleção. A transmissão virtual acontece através do canal da FGM no Youtube.

Nesta edição, a chamada pública aumentou o valor total de financiamento, bem como o número de projetos contemplados. Por isso, a oficina busca qualificar e direcionar melhor direcionar os proponentes sobre as regras de submissão. As propostas devem ter como objetivo o fortalecimento, a divulgação, a manutenção e a dinamização do Samba Junino em Salvador.

Com as inscrições abertas até 21 de março, o Prêmio Samba Junino Ano IV busca valorizar essa manifestação da cultura popular brasileira, que acontece no mês de junho e possui relações com o candomblé e as festas de caboclo. Dada a sua importância, em 2018, o movimento foi considerado Patrimônio Cultural de Salvador.