FGTS emergencial: Caixa libera saque de até R$ 1.045 para outro grupo

A Caixa libera neste sábado (19) saques e transferências de até R$ 1.045 do FGTS emergencial para os aniversariantes de maio.

Têm direito ao dinheiro os trabalhadores que possuem contas ativas (do emprego atual) ou inativas (de empregos anteriores) no FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço).

Calendário do FGTS emergencial

Os pagamentos do FGTS emergencial são feitos em duas etapas. Na primeira, o dinheiro é depositado em poupança digital pelo aplicativo Caixa Tem (disponível para Android e iOS), mas só pode ser usado para pagar contas, pagar boletos ou fazer compras por cartão virtual. Somente na segunda etapa o valor é liberado para saques e transferências.

Aniversariantes de janeiro a março já tiveram saques e transferências liberados e continuam podendo movimentar o dinheiro. Confira a seguir o calendário completo:

Saque emergencial do FGTS



Mês de aniversário

Data de depósito em poupança digital

Data da liberação de saque e transferência Janeiro 29/jun 25/jul Fevereiro 6/jul 8/ago Março 13/jul 22/ago Abril 20/jul 5/set Maio 27/jul 19/set Junho 3/ago 3/out Julho 10/ago 17/out Agosto 24/ago 17/out Setembro 31/ago 31/out Outubro 8/set 31/out Novembro 14/set 14/nov Dezembro 21/set 14/nov