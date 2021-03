FGTS já tem calendário definido em 2021

Já saiu o calendário de pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. Aos que são nascidos em janeiro, é possível utilizar o saque-aniversário.

A Caixa Econômica Federal anunciou que irá fazer o depósito do dinheiro das contas do fundo para mais de 9,7 milhões. Quem tem a conta social digital da Caixa, o aplicativo Caixa Tem, irá receber por lá.

Como funciona o saque-aniversário?

Essa modalidade permite com que o trabalhador faça todos os anos o saque de uma porcentagem do saldo no mês em que ele está de aniversário. Não é obrigatório fazer o saque em nenhum mês do ano, porém se você deseja solicitar o saque aniversário, apenas é necessário avisar uma das agências da Caixa Econômica Federal.

É possível também voltar atrás e cancelar o pedido do saque-aniversário. Porém isso não é recomendado: se fizer isso, ficará dois anos impedido de sacar o FGTS pago pelo seu empregador.

Existe um período para que você possa fazer a solicitação do saque aniversário juntamente à Caixa. O pedido deve ser feito até o último dia útil do mês de seu nascimento.

Vamos dizer que você deseja fazer a migração para março o mês de seu aniversário: tem até o último dia de março para fazer este pedido.

Calendário de saque FGTS

Já está pronto o calendário de SAQUE FGTS 2021!

Confira a seguir qual o período que você poderá fazer o seu saque:

● Janeiro: de 1 de janeiro a 31 de março;

● Fevereiro: de 1 de fevereiro a 30 de abril;

● Março: 1 de março a 31 de maio;

● Abril: de 1 de abril a 31 de junho;

● Maio: de 1 de maio a 30 de julho;

● Junho: de 1 de junho a 31 de agosto;

● Julho: de 1 de julho a 30 de setembro;

● Agosto: de 1 de agosto a 29 de outubro;

● Setembro: de 1 de setembro a 30 de novembro;

● Outubro: de 1 de outubro a 31 de dezembro;

● Novembro: de 1 de novembro de 2021 a 31 de janeiro de 2022;

● Dezembro: de 1 de dezembro de 2021 a 28 de fevereiro de 2022.

Atendimento ao cliente caixa

Você pode tirar dúvidas referentes ao saque do FGTS diretamente na Central de Atendimento da Caixa. Ligue para 0800 726 0101 e solicite atendimento junto de um operador. Esse número também pode ser chamado desde um Telefone celular.

Quando o FGTS vale a pena?

O questionamento do programa varia de acordo com a condição financeira de cada segurado. A quem já está no final de sua jornada de trabalho, é recomendado que se mantenha na modalidade tradicional. Faça o saque integral do FGTS para poder realizar o pedido de sua aposentadoria.

Agora para quem está iniciando a sua vida profissional, o saque aniversário te garante um pagamento fixo por ano. O FGTS é usado pelos beneficiários para fazer o pagamento de boleto, contas e impostos, afinal se trata na maioria dos casos de pelo menos 1 salário mínimo (R$ 1.100 atualmente).

Quando o cidadão faz saques anuais, os pagamentos para quem for demitido irão ficar suspensos. O acúmulo do saldo total do FGTS compromete quem pretende solicitar o financiamento de imóvel.

Valores para sacar no FGTS Saque Aniversário

Valor do saldo em até R$ 500 Até 50% do saldo pode ser sacado Valor do saldo de R$ 500,01 a 1000 Até 40% do saldo pode ser sacado Valor do saldo de R$ 1.000,01 a 5.000 Até 30% do saldo pode ser sacado Valor do saldo de R$ 5.000,01 a 10.000 Até 20% do saldo pode ser sacado Valor do saldo de R$ 10.000,01 a R$ 15.000 Até 15% do saldo pode ser sacado Valor do saldo de R$ 15.000,01 a R$ 20.000 Até 10% do saldo pode ser sacado Acima de R$ 20.00,01 Até 5% do saldo pode ser sacado

Fonte: Ministério da Economia

Valores e critérios para inclusão

Com a medida aceita, é preciso que o trabalhador verifique se tem direito de sacar o FGTS Aniversário, no valor de até R$ 1.100,00. Porém existe um critério: a ação para ser feita deve ter o registro de um valor em conta.

Diferente dos demais projetos de extensão de renda, aqui não existe um teto mínimo para poder receber o benefício.

O Governo em parceria com a Caixa, assim como fez com os pagamentos do Auxílio Emergencial em 2020, irá fazer os pagamentos através do Caixa Tem. Não é preciso sacar o dinheiro. Você pode usar o saldo do FGTS para pagamento de boleto, compras em mercado e pagamentos de impostos. Com as pessoas usando essa poupança nacional, facilita para a gestão do governo.

Assim como nos outros anos, o calendário de pagamento do Saque FGTS aniversário irá seguir os mesmos modelos, com base nas datas de aniversário. O trabalhador irá receber a mensagem pelo aplicativo e após 30 dias terá direito de realizar o saque.

O saque do dinheiro pode ser feito em qualquer caixa eletrônico ou fazendo transferência bancária para uma conta em uma instituição financeira com a mesma titularidade.





O que é o FGTS?O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) foi criado com o objetivo de proteger o trabalhador demitido sem justa causa, com a abertura desta conta vinculada ao contrato de trabalho.

Os empregadores fazem o depósito do FGTS no início de cada mês, em nome dos seus empregados e sempre em uma conta da Caixa. O valor deve corresponder a 8% do que é pago a cada funcionário. Através do aplicativo da Caixa é possível conferir o saldo atualizado do FGTS.

Tem direito ao FGTS todos os trabalhadores que estão inseridos dentro do regime CLT. Antes disso, a opção pelo FGTS era facultativa. Também tem direito ao FGTS:

● Trabalhadores rurais;

● Trabalhadores intermitentes – Após a Reforma Trabalhista;

● Trabalhadores temporários;

● Trabalhadores avulsos;

● Operários rurais que trabalhem no período de colheita;

● Empregado doméstico;

● Atletas (jogadores de futebol, basquete, etc);

