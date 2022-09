Fiat Fastback: SUV coupé chega em três versões turbinadas e custa a partir de R$ 130 mil

A Fiat roubou a atenção da última edição do Salão do Automóvel de São Paulo, que ocorreu em novembro de 2018, quando apresentou o conceito Fastback.

Na época, o veículo tinha como base a picape Toro e se destacava pela traseira com estilo coupé. De lá para cá, o mercado mudou, o grupo detentor da marca se associou com outro, e o Fastback chega às concessionárias com outro perfil.

“Estamos trazendo a melhor combinação de design, performance, segurança e tecnologia em um nível só visto em segmentos premium”, afirma Herlander Zola, vice-presidente sênior da Fiat na América do Sul.

Conectado, o que permite comandos via aplicativo, o novo Fiat tem painel de instrumentos digital e uma central multimídia de até 10,1 polegadas. O ar-condicionado tem saída traseira, mas os freios de trás são a tambor.

Dê play e confira as primeiras impressões sobre o Fastback

De acordo com a Fiat, a carroceria é composta por 87% de aço de alta e ultra resistência que dissipam melhor a energia do impacto em caso de colisão, trazendo grande integridade ao habitáculo. Além disso, todas as configurações contam com quatro airbags.

A traseira é similar a adotada pela BMW no X4 e a Audi no Q3 Sportback Todas as versões possuem freio de estacionamento eletrônico Em qualquer configuração, esse Fiat conta com quatro airbags O bagageiro do novo veículo é amplo e acomoda até 516 litros

Duas configurações utilizam o mesmo conjunto adotado no Pulse: transmissão automática do tipo CVT e o motor 1 litro turbo. Nessas opções, a Audace (R$ 129.990) e Impetus (R$ 139.990), o Fastback conta com 130 cv de potência e 20,4 kgfm de torque.

A configuração topo de linha, a Abarth Limited Edition (R$ 149.990), tem câmbio automático de seis velocidades e o mesmo propulsor adotado na Fiat Toro e no Jeep Compass, por exemplo. Ele rende 185 cv de potência e 27,5 kgfm de torque.

CRESCIMENTO DOS ELETRIFICADOS

Entre janeiro e agosto deste ano, foram emplacados 1,2 milhão de automóveis e comerciais leves no Brasil.

Os veículos equipados com motores flex corresponderam a 82,8% dos licenciamentos - mesmo percentual do mesmo período do ano passado.

Os propulsores a diesel, que correspondiam a 12,8% em 2021, caíram para 12,2%. Os híbridos ampliaram a participação de 1,5% para 1,9%.

A maior oscilação aconteceu com os elétricos: foi de 0,1%, nos primeiros oito meses do ano passado, para 0,4% neste ano.

EVOLUÇÃO ANO A ANO

Em 2017, entre janeiro e agosto, foram emplacadas 2,1 mil unidades de híbridos e elétricos no país.

Em igual intervalo deste ano são 27,8 mil, uma evolução de 1.300% em cinco anos. Os dados são da Anvafea, associação dos fabricantes de veículos.

BWM E MINI COM INTERIOR VEGANO

O BMW Group segue investindo em um futuro mais sustentável não só em suas fábricas, mas também nos veículos.

A partir do próximo ano, BMW e MINI terão interiores veganos, ou seja, sem qualquer uso de material de origem animal em seus revestimentos.

Insumos veganos serão aplicados aos modelos da MINI e da BMW

A redução das emissões de CO2 ao longo de todo o ciclo de vida de um veículo é o objetivo do fabricante alemão no caminho para a neutralidade climática, que deve ser alcançada até 2050.

A seleção de materiais tem um papel fundamental a desempenhar para atingir esse objetivo.

MUSTANG: MANTENDO A ESSÊNCIA

A Ford apresentou a sétima geração do Mustang mantendo a essência do design e surpreendeu ao manter o carro esporte apenas com o motores a combustão, ou seja, sem opções elétricas ou híbridas.

Com estilo inspirado nos ancestrais de 1964 a 1970, além do motor Coyote V8 de 5 litros aspirado, poderá ser equipado com um EcoBoost 2.3 litros turbo de quatro cilindros.

O Mustang foi completamente atualizado, mas manteve o estilo

Enquanto o motor turbo virá com câmbio automático de 10 marchas, o V8 poderá também ser associado a uma transmissão manual de seis velocidades. Algumas das maiores mudanças do Mustang 2024 ocorrem na cabine.

O muscle car recebeu um pacote de instrumentos digitais configurável de alta resolução de 12,4 polegadas com a opção de estender a tela, adicionando uma tela sensível ao toque SYNC 4 de 13,2 polegadas.

CORREIO NO SALÃO DE DETROIT

Nesta semana, estive em Detroit, Estados Unidos, para acompanhar as tendências e os lançamentos apresentados em um dos principais salões automotivos do mundo.

Nas próximas edições, irei mostrar o que aconteceu nesta mostra que não ocorria desde 2019.