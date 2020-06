Fiat Uno roubado há mais de 25 anos em SP é recuperado na Bahia

Um automóvel Fiat/Uno S 1.5, ano/modelo 1992, com ocorrência de roubo registrada em março 1995, foi recuperado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na manhã de sexta-feira (26), em Rafael Jambeiro (BA). Um homem foi preso, por suspeita de receptação. Equipe da PRF realizava fiscalização de combate a criminalidade da Operação Tamoio II no Km 483 da BR 116, quando abordou o Uno com placas de Sorocaba (SP). O veículo era conduzido por um homem de 37 anos.

Durante a fiscalização no veículo, os agentes solicitaram os documentos do condutor e do automóvel. Ao realizarem vistoria minuciosa no carro, os PRFs constataram indícios de adulterações nos elementos de identificação veicular e perceberam que o carro circulava com placas clonadas. Após consulta ao sistema de dados, os agentes verificaram se tratar na realidade de um veículo roubado em março/1995, em Araraquara (SP). Essa modalidade de troca de placas é utilizada para tentar ‘burlar’ fiscalizações da polícia.

Em seguida, o motorista foi preso em flagrante delito e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Feira de Santana (BA), para formalização dos procedimentos da lavratura do flagrante. Inicialmente, ele responderá pelo crime previsto no art. 180 (Receptação) do Código Penal. Em 2020 a quantidade de veículos com ocorrência de furto, roubo, adulterados e clonados que foram recuperados pela PRF na Bahia já chega 522.

Para cadastrar casos de roubo ou furto de veículos, as pessoas podem acessar o site www.prf.gov.br/sinal e inserir informações sobre o crime e as características do automóvel. De imediato, uma mensagem é enviada para os celulares dos policiais que estejam mais próximos da ocorrência, para auxiliar na recuperação do veículo. Vale ressaltar que o registro no sistema não substitui a confecção do Boletim de Ocorrência na Polícia Civil.