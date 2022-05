Fiéis agradecem a São Francisco Xavier pela proteção no enfrentamento da covid-19

Escolhido como padroeiro de Salvador após ter livrado os soteropolitanos da febre amarela e da cólera, São Francisco Xavier foi homenageado com missa e procissão nesta terça-feira (10). Durante a celebração, o Arcebispo de Salvador e Primaz do Brasil, Cardeal Dom Sérgio da Rocha, ressaltou a importância do santo para o enfrentamento da pandemia da covid-19.

“Essa celebração é de louvor a Deus, de gratidão e de esperança, uma vez que nós estamos aqui, primeiramente, reconhecendo o amor de Deus que se manifesta, que nos anima, e a proteção de São Francisco Xavier, padroeiro da nossa cidade, mas também agradecendo as pessoas que, de alguma maneira, têm colaborado para a superação da pandemia”, afirmou o arcebispo da capital.

Ainda segundo ele, a sociedade soteropolitana tem recorrido à intercessão de São Francisco Xavier assim como fizeram os baianos do século XVII, que passaram pela epidemia de febre amarela e, em 1855, tiveram que enfrentar a cólera. “Temos contado com ele, mas também com a colaboração generosa de tantas pessoas que se dedicam à superação da pandemia, seja no segmento da saúde ou ajudando os mais pobres”, finalizou.

O dia 10 de maio marca os 336 anos de consagração da cidade a São Francisco Xavier. A procissão começou às 17h30. O busto do padroeiro saiu da Igreja Nossa Senhora da Ajuda e seguiu até a Catedral. O santo foi carregado por autoridades políticas e rodeado pelos fiéis. O prefeito Bruno Reis foi uma das autoridades presentes no evento.

São Francisco Xavier

No calendário litúrgico católico, a festa de São Francisco Xavier é celebrada no dia 3 de dezembro. Em Salvador, há celebrações no dia 10 de maio porque foi nessa data que São Francisco Xavier foi proclamado padroeiro, protetor especial da capital da Bahia.

Ele ganhou o título porque, ainda nos tempos coloniais e do Brasil império, a cidade foi assolada, duas vezes, pela peste: uma em 1686 pela febre amarela e a outra, pela cólera morbus, em 1855. Como São Francisco Xavier morreu de peste, os jesuítas sugeriram à população implorar a intercessão do santo, obtendo êxito, já que a peste cessou em seguida.

Houve, então, um movimento popular que atingiu as autoridades locais e foi solicitado ao papa que São Francisco Xavier fosse declarado padroeiro da cidade. Nessa época, ficou prometido celebrar anualmente, no dia 10 de maio, essa data.