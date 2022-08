Figueirense x Vitória: onde assistir, escalações e arbitragem

Figueirense e Vitória se enfrentam domingo (28), no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, na segunda rodada do quadrangular da Série C do Campeonato Brasileiro. As equipes se classificaram na primeira fase e estão brigando pelo acesso, assim como Paysandu e ABC, que também fazem parte do Grupo C.

Serão jogos de ida e volta, totalizando seis rodadas, e os dois primeiros colocados de cada grupo conquistam o acesso à Série B. Além disso, os líderes de cada um se enfrentarão para decidir o campeão. A outra chave conta com Mirassol, Volta Redonda, Botafogo-SP e Aparecidense.

Na estreia do quadrangular, o Vitória venceu o Paysandu, por 1x0, no Barradão. Já o Figueirense perdeu para o ABC, por 2x1, no estádio Frasqueirão, em Natal.

Transmissão

Figueirense x Vitória terá transmissão do serviço de streaming DAZN. A partida começa às 17h, no Orlando Scarpelli, em Florianópolis.

Prováveis escalações

Figueirense: Wilson, Muriel, Maurício, Kadu e Zé Mário; Oberdan, Léo Artur e Rodrigo Bassani; Andrew, Jean Silva e Tito. Técnico: Júnior Rocha.

Vitória: Dalton, Alemão, Alan Santos, Marco Antônio e Guilherme Lazaroni (Sánchez); Léo Gomes, Dionísio e Eduardo; Gabriel Honório (Luidy), Tréllez e Rafinha. Técnico: João Burse.

Arbitragem

José Mendonça da Silva Júnior apita o jogo, tendo como assistentes Jefferson Cleiton Piva da Silva e Roberto Rivelino dos Santos Júnior (trio do Paraná). Nesta fase, a Série C conta com a presença do VAR, que neste jogo será comandado por Adriano de Assis Miranda (SP).