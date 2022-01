Filha critica André Gonçalves: 'Aprendi a ler, escrever e fazer contas sem ele'

Filha dos atores André Gonçalves e Tereza Seiblitz, Manuela Seiblitz postou um desabafo em relação ao pai nas redes sociais. A jovem de 22 anos briga na Justiça por R$ 109 mil em pensão atrasada que André deve a ela. Além disso, a Justiça de Santa Catarina determinou no ano passado a prisão domiciliar de André por atraso na pensão de Valentina, 18 anos, filha dele com a atriz e jornalista Cynthia Benini. O caso de Manuela corre na Justiça do Rio.

Manuela postou foto de vários aniversários em que aparece somente com a mãe, sem a presença de André. "Minha mãe me botou no mundo, o outro se atrasou para o parto e não me viu chegar", iniciou ela.

Ela vai listando todas as datas importantes em que o pai não esteve, e aprendizados que teve sem ele ao lado. "Aprendi a andar sem ele. Aprendi a ler, escrever e fazer contas sem ele. Tive meu primeiro ralado no joelho sem ele. Todas as apresentações de escola e de teatro sem ele. Minha primeira medalha na natação. Natal, réveillon. Festas de aniversário sem ele. Minha primeira nota baixa.", elenca. "Não há nada que ele possa me ensinar sobre como amar meus futuros filhos", acrescentou.

"Aos pais do mundo: sempre há tempo. Enquanto se está vivo, há tempo. Não percam a gigante oportunidade de conhecer os filhos de vocês", finalizou.

Leia o texto completo:

"Eu tenho 22 anos. Nasci dia 13 de fevereiro de 1999 - sábado de carnaval. Minha mãe me botou no mundo, o outro se atrasou pro parto e não me viu chegar. Aprendi a andar sem ele. Aprendi a ler, escrever e fazer contas sem ele. Tive meu primeiro ralado no joelho sem ele. Todas as apresentações de escola e de teatro sem ele. Minha primeira medalha na natação. Natal, réveillon. Festas de aniversário sem ele. Minha primeira nota baixa.

Aprendi a desenhar, cantar e jogar bola sem ele. Aprendi a cozinhar sem ele. Aprendi a lavar a roupa, fazer faxina e mercado sem ele. Aprendi a andar de bicicleta sem ele. Aprendi a comer, tomar banho e escovar o dente sem ele. Fui a todos os médicos sem ele. Me botei pra dormir sem ele. E não há nada que ele possa me ensinar sobre como amar meus futuros filhos.

Aos pais do mundo, sempre há tempo. Enquanto se está vivo, há tempo. Não percam a gigante oportunidade de conhecer os filhos de vocês".