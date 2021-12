Filha de baronesa é salva de ataque de crocodilo por amigo que deu socos no bicho

Uma turista britânica viveu momentos de pânico enquanto era atacada por um crocodilo de três metros no Rio Zambeze, na Zâmbia. A jovem de 18 anos, no entanto, foi salva por um amigo corajoso, que entrou na água e deu socos no réptil quando ele já fazia a vítima girar sob a água, movimento feito pelo predador para aniquilar as vítimas.

O ataque a Amelie Osborn-Smith, de 18 anos, ocorreu enquanto ela estava em uma parada do rafting perto das famosas Cataratas Vitória.

Após o amigo começar a revidar o ataque do bicho, outros entraram na água para ajudar. "Foi um caos. Havia sangue e pessoas se debatendo por toda parte. Ela tem sorte de estar viva", disse ao "Sun" uma testemunha do ataque.

Amelie foi levada de helicóptero a um hospital em Lusaka, capital do país, onde passou por cirurgias. Brent Osborn-Smith, de 60 anos, o pai da vítima, disse que o britânica se encontra em estado estável. Segundo ele, a filha se sentiu segura para nadar após ser informada por guias que a área era segura.

"Graças à intervenção de outros, ela sobreviveu e está recebendo cuidados apropriados. É um grande choque para a família", disse a baronesa alemã Veronika von Pfetten-Arnbach, a mãe da jovem.