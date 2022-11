Filha de Lore Improta e Leo Santana é vítima de ataques nas redes sociais

A dançarina Lore Improta fez um desabafo nas redes sociais após a filha, Liz, de apenas um ano, sofrer ataques de uma seguidora no Instagram. Nesta terça-feira (1°), ela comentou que sempre compartilha com os fãs algumas descobertas sobre a filha, mas os ataques eram constantes.

Nos stories do Instagram, ela mostrou os prints de diversos comentários de uma seguidora que não gostava quando Lore postava vídeos e fotos de Liz. “Ah para! Quem quer ver o rosto de Liz! Se fosse da princesa linda tudo bem”, diz um comentário. “Não sei o que tem de linda”, escreveu novamente.

(Foto: Reprodução / Redes Sociais)

A esposa de Leo Santana, então, comentou que precisou apagar o nome da pessoa porque tinha agido por impulso e ainda questionou o fato da seguidora ter ganhado seguidores após ser exposta.

“Eu decidi apagar, primeiro porque acho que agi no impulso. É horrível. Quando é comigo, ok, eu relevo. Mas mexer com o filho da gente é babado né? Eu agi por impulso, eu entendi que muitas pessoas iriam lá disseminar raiva, ódio, em cima dessa pessoa que só precisa de oração. Deixa Deus agir na vida dela", iniciou.

“Para piorar, ela ganhou seguidores. Que é o que mais me intriga. Tomara que seja só curiosidade de vocês, porque se vocês compactuam com o mesmo pensamento racista dela, realmente, está precisando de uma ajuda babadeira mesmo", finalizou.