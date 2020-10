Filha de Mayra Cardi e Arthur Aguiar tem problema de saúde não descoberto, diz mãe

Mayra Cardi revelou a seus seguidores no Instagram que passou essa quinta-feira (15) no hospital. Tudo isso porque a coach explicou que a sua filha, Sophia, de 1 ano e 11 meses, de seu casamento com Arthur Aguiar, tem algum problema de saúde que ainda não foi descoberto.

"Estou acabada, passei o dia no hospital. Amanhã eu conto direito, mas, basicamente, Sophia tem alguma coisa que a gente ainda não sabe o que é desde que ela é pequena. Sei essas coisas que mãe sabe, na verdade, até desconfio, mas preciso de um diagnóstico", disse ela, que relatou que a filha sofreu com muitas dores.

Mayra acredita que o problema de saúde da filha pode ser porque ela teve que tomar corticoide durante a gestação, porque teve um forte alergia quando estava de sete meses.

"Por causa da minha alergia me mandaram tomar remédio, mas eu fui extremamamente contra, não quis. Mas minha alergia foi piorando, piorando. E eu tive que tomar corticoide durante a gravidez por 30 dias. Bem quando estava de sete meses para oito, que é bem quando começa a formar o intestino do bebê. Depois desse episódio eu também tive que tomar remédio quando ela nasceu, porque tive problema que abriu minha cirurgia", completou.