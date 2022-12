Filha de Pelé se despede do pai: 'Tudo que somos é graças a você'

Kely Nascimento, filha de Pelé, que morreu aos 82 anos nesta quinta-feira (29), publicou uma foto em uma homenagem de despedida do pai no Instagram.

Pelé estava internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo.

"Tudo que nos somos é graças a você. Te amamos infinitamente. Descanse em paz", escreveu a empresária de 55 anos.

Kely foi a primeira dos sete filhos de Pelé a se manifestarem sobre o falecimento, e se despediu com uma imagem do ex-jogador sendo acariciado por seus filhos no hospital.

O Rei do Futebol estava internado no hospital Albert Einstein, em São Paulo, há um mês, desde o dia 29 de novembro. A internação aconteceu por causa de uma infecção respiratória, após o ex-jogador contrair covid-19, e para a reavaliação do tratamento de um câncer no cólon.

A família ainda não divulgou detalhes sobre o velório, mas uma estrutura foi montada na Vila Belmiro nos últimos dias para receber a vigília. O sepultamento ocorrerá em Santos.