Filha de Roberto Jefferson xinga e faz ameaça após prisão do pai

A ex-deputada federal Cristiane Brasil, filha de Roberto Jefferson, xingou os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e fez ameaças depois que o pai foi preso por decisão do ministro Alexandre de Moraes.

No Twitter, Cristiane afirmou que "esse bando de escroto que mandou prender meu pai, sabe-se lá porquê, vai pagar caro". Jefferson foi preso por suspeita de envolvimento em uma milícia digital que atua contra a democracia.

Ela afirmou que a família é "perseguida política". "Não pretendo falar mais que isso. Mais uma vez a PF tirou minha mãe da cama, às 6h da manhã, que tem 70 anos, dificuldade de locomoção, batendo na casa errada! Ela é meu pai já estão separados há 20 anos! Somos perseguidos políticos - a família inteira, é isso?", questionou.

Cristiane ainda cobrou o presidente Jair Bolsonaro (sem partido), sem citá-lo nominalmente. “Cadê o 'acabou porra'? Estão prendendo os conservadores e o bonito não faz nada?”.

A Polícia Federal cumpriu mandado de busca e apreensão e de prisão na casa de Jefferson, que é aliado do presidente Bolsonaro. A ordem era para apreender computadores, tablets e celulares, além de armas e munições.

A decisão autoriza ainda acesso a mídias de armazenamento, incluindo celulares e HDs apreendidos, apreendendo-se os arquivos considerados úteis à investigação.

O ministro determinou ainda bloqueio das redes sociais, especificamente o Twitter, para interromper os "discursos criminosos de ódio e contrário às instituições democráticas e às eleições". A conta de Jefferson citada pelo ministro, que não é verificada, já foi retirada do ar.

No último tuíte antes de sair do air, Jefferson xingou Moraes de "cachorro do STF".