Filha de Stallone diz que pai a empurrou no mar com tubarões durante férias

A atriz Sistine Rose Stallone, 21 anos, filha do astro Sylvester Stallone, estreia nos cinemas com o filme 47 Meters Down: Uncaged. Nas telinhas, ela atua com tubarões e, por isso, estar em choque frente a frente com o animal não é uma novidade na vida dela.

Segundo informações do USA Today, há quatro anos, durante uma viagem em família, Stallone literalmente empurrou a filha no mar de Bora Bora, em uma região enfestada de tubarões.

“Meu pai disse que seria engraçado me empurrar, então ele realmente me empurrou”, contou Sistine. “Eu conseguia ver os tubarões ao meu redor, eu estava em pânico”, completou.

Ela contou que conseguiu sair do mar e voltar para o barco com a família. “Eu o empurrei. Está brincando? Se eu fui, ele também iria”, lembrou a jovem.