Filhas de Costanza Pascolato lançam livro em Salvador

Três países, uma guerra e a história de superação de quatro mulheres. A premissa do livro “O Fio da Trama”, escrito pela influenciadora de moda internacional, Consuelo Blocker, e sua irmã, a bacharel em Letras e mestra em Literatura Russa, Alessandra Blocker, adianta a trajetória percorrida pela família Pascolato em mais de um século.

Consuelo Blocker (Foto: Yuri Alvetti)

A obra é um resgate das memórias das mulheres do clã, reconhecidas no universo da moda, como bem representa a figura ícone de Costanza Pascolato, nome reverenciado mundialmente no setor, que também participa do livro.

Em Salvador, a publicação ganha sessão de autógrafos, depois de amanhã(29), a partir das 17h, no Restaurante Veleiro, no Yacht Clube da Bahia, com as presenças de Consuelo e Alessandra.