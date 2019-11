Filho de Elba Ramalho e Maurício Mattar será pai

Elba Ramalho e Maurício Mattar vão ser avós. Luã Mattar, filho dos dois, está esperando uma filha com a namorada, Amanda Mezkta. A própria Elba anunciou a novidade nas redes sociais.

"Eles estão grávidos, Luan e Amanda, por tabela também estou. Serei a vovó mais coruja e feliz do mundo. A essa altura da vida renasço no amor, porque a ViDA é o dom mais precioso do Criador. Venha, Esmeralda, ser luz do mundo e sal da terra", escreveu Elba, já revelando o nome da netinha.

Luã, que também é cantor e tem 32 anos, fez um texto para celebrar o momento. "Hoje venho anunciar ao mundo o maior dos presentes que a vida me proporcionou até hoje, ser Pai! Para honrar o meu caminho florescendo toda natureza mais elevada da minha alma, seja muito bem vinda minha princesa Esmeralda, estarei aqui para te guiar, ensinar, aprender e que você já é minha filha amada que me inspira e darei o meu melhor para que você sinta orgulho do seu papaizin e seja muito feliz em todos os momentos da sua vida".

Ele é fruto do casamento entre Elba e Maurício, nos anos 80. A cantora chegou a fazer tratamentos para fertilidade para conseguir engravidar dele.

Prestes a ser vovô, Maurício também está aproveitando a filha recém-nascida, Ilha, da sua relação com Shay Dufau. Ele ainda é pai de Rayra, com Flávia Gracie, e Petra, 25, com a empresária Fabiana Sá. Já Elba ainda é mãe de Maria Clara e Maria Paula, de 17 e 16 anos.