O Alô Alô Bahia viu Paulo Henrique Cardoso circulando, neste fim de semana, com a esposa, Van Van Seiler, por Trancoso, no sul da Bahia. O filho do ex-presidente da República Fernando Henrique Cardoso é habitué do famoso vilarejo, onde possui uma casa de praia.

Filho de FHC, Paulo tem uma casa de praia em Trancoso (foto: Divulgação)

