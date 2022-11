Filho de Gal Costa fala sobre a perda da mãe pela primeira vez

O filho da cantora Gal Costa, que faleceu na última quarta-feira (9) aos 77 anos, falou em público pela primeira vez após a morte da mãe. Em entrevista exibida no Fantástico, da Rede Globo, neste domingo (13), Gabriel Costa contou que só se deu conta da importância de Gal como artista depois que ela morreu.

O adolescente revelou que inicialmente não concordou com a ideia de que o velório fosse aberto aos fãs, mas foi convencido do contrário por alguém próximo. "Eu só tinha a visão de que ela é a minha mãe e não tinha dimensão dela como cantora. Eu só pecebi isso no velório dela", disse. Quando a ficha caiu, Gabriel decidiu dar entrevista e contar para os admiradores de Gal um pouco mais sobre ela.

Gal Costa não podia ter filhos e adotou Gabriel quando ele tinha 2 anos (Foto: Reprodução)

Gabriel foi adotado pela cantora no Rio de Janeiro quando tinha apenas 2 anos e vivia com ela e a viúva de Gal, Vilma Petrillo, a quem chamava de madrinha. Na entrevista, o filho contou que Gal era uma mãe carinhosa e atenciosa: "Tinha umas horas que eu queria ficar quietinho, de boa, e ela já chegava grudando e abraçando".

Gal Costa também fazia questão de ser chamada de "mãe" pelo único filho. "Nem Gal Costa, nem patroa, nem coroa. Eu falava 'ei, minha coroa', e ela não gostava. Ela gostava que eu chamasse ela de mãe", revelou Gabriel.

O adolescente contou também que se arrepende de não ter passado mais momentos com Gal e Vilma e afirmou que, agora que possui dimensão da importância da mãe, vai se comportar de maneira diferente. "Eu acho que eu não aproveitei muito a presença da minha mãe aqui. Quando eu chegava em casa, não ficava muito tempo conversando com ela e minha madrinha, eu ia direto para o meu quarto", lamentou.

"Vou ter que mudar tudo, meu jeito de pensar e agir. Minha maturidade vai mudar, vou raciocinar mais no que fazer e nas consequências. Sei que minha mãe já está lá em cima me olhando", falou Gabriel.

Durante o mesmo programa neste domingo, Caetano Veloso e Maria Bethânia, amigos íntimos de Gal Costa, também prestaram homenagens. Em entrevista concedida juntos, na casa de Caetano no Rio de Janeiro, os artistas falaram como é viver num mundo sem Gal.

"Eu falei para Caetano que é como uma mesa estabilizada que cai. Quando tira uma perna, desequilibra. O esforço a ser feito para que os três pés que lhe restam se mantenham é muito grande e demora", disse Bethânia emocionada.

Os três artistas e Gilberto Gil formaram o grupo musical Doces Bárbaros, em 1976.