Filho de Hebe diz que nunca revelou sua sexualidade para a mãe

Foto: Reprodução

Marcello Camargo, filho da apresentadora Hebe Camargo, deu detalhes da relação dos dois em entrevista ao Extra. Na conversa, ele revelou que que sexo nunca foi um assunto entre eles.

"Minhas preferências sexuais cabem somente a mim, só diz respeito a mim. Nunca falei sobre isso em casa. Isso nunca foi tema entre minha mãe e eu", afirmou ele.

Apesar disso, Marcello garante que "nunca houve pendência" entre mãe e filho: "Tivemos uma relação maravilhosa. Apenas nunca tive vontade de falar de sexualidade com ela".

Marcello disse ainda que tinha uma boa relação com o padrasto Lélio Ravagnani: "Não éramos inimigos". Ele é filho do empresário Décio Capuano, primeiro marido da apresentadora. A série "Hebe" deixa clara a dedicação da grande dama da TV ao filho e mostra a boa relação entre os dois.

Marcello Camargo segue a carreira de apresentador (ele já trabalhou em televisões locais) com seu canal "Café com selinho", no YouTube.