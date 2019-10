Filho de Marília Gabriela elogia Gianecchini por assumir sexualidade

O ator Theodoro Cochrane, filho da apresentadora Marília Gabriela, comentou a decisão do ex-padrasto Reynaldo Gianecchini de assumir a sexualidade. Em entrevista ao TV Fama, o rapaz elogiou a postura do intérprete de Régis em "A Dona do Pedaço" e a forma como ele abordou o tema.

"Não tive a oportunidade de ler a matéria inteira, mas vi tudo o que ele falou. Achei que foi tudo colocado de uma maneira educada. Era um momento que ele queria falar sobre esse aspecto da vida dele. Quando você pensou que veria uma galã de novela das 21 horas assumindo ser uma pessoa plural sexualmente?", disse.

"Que seja bem-vindo. Todo mundo tem mais é que ser feliz, queira sair do armário, falar ou não da sexualidade. As pessoas merecem ser felizes e respeitadas pela própria sexualidade", finalizou Theodoro, que é assumidamente gay.

Reynaldo e a mãe do ator foram casados por mais de sete anos. Na época, a união entre os dois recebeu bastante críticas e especulações de que o relacionamento fosse apenas de "fachada". "Eu era casado pra caramba. Nunca vi um casamento tão inteiro. A gente vivia, realmente, uma história a dois", afirmou Gianecchini em entrevista à revista Ela.