Filho de Saulo, João Lucas curte amanhã trio do pai na Barra

A primeira saída de João Lucas, filho do cantor Saulo (ex-Fernandes), neste Carnaval, será especial. Ele irá, amanhã pela tarde, prestigiar o trio elétrico puxado pelo pai, no Circuito Dodô (Barra-Ondina). A previsão é que a Pipoca do Saulo comece a se apresentar às 15h45.

Em conversa com o Alô Alô Bahia, João Lucas afirmou que adora curtir a ‘ pipoca’ dos trios independentes e que, além de prestigiar Saulo, pretende curtir os shows de Timbalada, Banda Eva, Duas Medidas e Harmonia do Samba. João Lucas não revelou se irá no chão ou em cima do trio, mas já deixou a dica de onde estará para quem quiser encontrá-lo. Quem cola?

(Foto: Elias Dantas / Alô Alô Bahia)

