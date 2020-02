Filho do compositor Davi Salles é assassinado em Colinas de Pituaçu

O estudante de Direito Rafael Gomes Sales, de 23 anos, foi assassinado após tentar fugir de um assalto. O crime aconteceu na Rua Carlos Marighela, na região de Colinas de Pituaçu, por volta das 14h deste domingo (16).

O jovem era filho do compositor baiano Davi Salles, autor de famosas músicas gravadas por artistas do Axé Music, como Ivete Sangalo e Saulo Fernandes. Nas redes sociais, ele compartilhava sua rotina de treinos e seu amor pela musculação.

Segundo informações da Polícia Militar, Rafael estava fazendo uma caminhada na rua quando foi abordado por homens em uma moto, que anunciaram o assalto. Assustado, o jovem tentou correr e levou um tiro nas costas.

O estudante chegou a ser socorrido por policiais, que o levaram para a Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) de São Marcos, mas ele não resistiu e morreu na unidade de saúde.

Nas redes sociais, amigos e parentes lamentaram a morte precoce de Rafael. "Meu irmão, que dor, velho. Cara muito sangue bom, da paz e do bem", disse um amigo. "Não acredito nisso", comentou outro.

O sepultamento do estudante ocorrerá às 10h da manhã desta terça-feira (18), no Cemitério do Campo Santo.

O CORREIO tentou contato com Davi Salles, sem sucesso. Em uma postagem nas redes sociais, o compositor lamentou a morte do filho. “Acabaram com a minha vida. Mataram meu filho lindo ontem, por que Deus? Eu não estou aguentando isso”, escreveu ele que, segundo amigos, precisou ser medicado após saber da morte do filho.

O caso está sob investigação do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP). Até o momento, os criminosos não foram identificados e ninguém foi preso.