Filho e esposa são presos por crimes contra idosa no sul da Bahia

Um homem de 32 anos e uma mulher de 33 foram presos, nesta segunda-feira (30), por equipes da Polícia Civil em Itagibá, no sul da Bahia. Eles são suspeitos de envolvimento em crimes de lesão corporal e crimes contra a dignidade sexual.

O casal teve mandado de prisão preventiva cumprido no bairro Santa Maria do Gorete, no município. A vítima é uma idosa de 66 anos e mãe do suspeito preso.

As investigações começaram no início do mês, quando as primeiras denúncias chegaram ao conhecimento da Polícia Civil. "Iniciadas as apurações e colhidos os depoimentos de testemunhas e as declarações da vítima, foi possível confirmar a existência de diversos crimes", declarou o titular da Delegacia Territorial de Itagibá, Jefferson Almeida Ribeiro.

De acordo com as investigações, os delitos eram cometidos na própria casa da vítima, pelo filho e pela companheira dele. A solicitação de prisão preventiva para o casal foi deferida pelo Poder Judiciário e cumprida, sem resistência, nesta segunda. Os dois estão à disposição da Justiça.