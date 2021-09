Filhos da Bahia: Banda com DNA de Brown, Saulo e Reinaldinho

João, Zaia e Miguel os Filhos da Bahia (Foto: Divulgação)





A banda Filhos da Bahia irá se apresentar pela primeira vez para o público em Salvador, no dia 22 de outubro. O evento de lançamento do projeto, que traz na sua formação os filhos dos cantores Saulo Fernandes ( João Lucas), Reinaldinho do Terra Samba (Zaia) e Carlinhos Brown (Miguel Freitas), será realizado no Dendê Salvador, que fica localizado na antiga Área Verde do Othon, em Ondina, às 20h.

Além desse lançamento, a banda já tem alguns shows fechados, que em breve serão divulgados, inclusive no Réveillon 2022. Sem falar nos Ensaios de Verão em Morro de São Paulo, nas quintas-feiras do mês de novembro e dezembro. A Filhos da Bahia será empresariada por Nagib Daiha e Fábio Ponte. O último é responsável pela agenda de artistas brasileiros como Jeito Moleque, Melanina Carioca, Bruno Diegues e do projeto Axé 90 Graus.





Targino Gondim, Nilton Freitas e Roberto Malvezz (Gogo) (Foto: Caio Kads - Divulgação)

Artistas cantam no aniversário do Rio São Francisco

Descoberto em 2 de Outubro de 1501 por Américo Vespúcio - um ano depois do Brasil - o Rio São Francisco faz aniversário no próximo sábado. Com objetivo de chamar atenção para a sua preservação, o Instituto Regional da Pequena Agropecuária (Irpaa) - entidade que trabalha há 30 anos com a defesa da convivência com o semiárido - e os Músicos Targino Gondim, Nilton Freitas e Roberto Malvezz (Gogo) se uniram para realizar o projeto Belo Chico.

Entre as ações está um CD didático, que será distribuído nas escolas ribeirinhas, com canções sobre o grande Rio São Francisco. A live de lançamento do projeto acontece sábado, às 19h, no YouTube e no canal de TV do Irpaa. Será entre Juazeiro (terra dos compositores) e Petrolina, com os artistas apresentando as músicas do CD, intercaladas com comentários sobre a preservação do Rio, na Barca Nina, uma das mais antigas flutuadoras do Velho Chico.





João Américo e Andrezão Simões (Foto: Divulgação)

Justa homenagem ao trabalho de João Américo

Unanimidade quando o assunto é sonorização na Bahia e no Brasil, o pernambucano-baiano João Américo prepara, com a colaboração do jornalista Andrezão Simões, uma boa novidade. Batizado como Sem João Não Seria Assim, o projeto inclui um livro como uma espécie de tributo a João, que deve vir acompanhado de um documentário. Responsável por pilotar o som de grandes shows de artistas como Caetano, Gil, Gal, Bethânia e João Gilberto, além de alguns trios no Carnaval.

João vendeu a João Américo Sonorização em 2012 e investiu em sua nova empresa, a Áudio et Design, sua nova caixa, utilizada em grandes eventos, incluindo o espetáculo musical Duas & Dois, com Aninha Mametto, Cláudia Cunha, Yacoce Simões e Alexandre Leão. Esse trabalho a quatro mãos faz parte do projeto Conhecimento e Reconhecimento, que Andrezão está fazendo com profissionais da música e das artes baianas.





Ricardo Chaves vai puxar bloco Kalango no Pré-Carnaval em Belém

O cantor e compositor Ricardo Chaves confirmou a participação no Pré-Carnaval de Belém do Pará com o Bloco Kalango, que ele puxava no Pará Folia. A apresentação será dia 12 de fevereiro de 2022 e terá as participações do Chiclete com Banana e Ara Ketu.

TUM-TUM-TUM*

1 O Axezin Praia do Forte 2021 acontece neste sábado (2), a partir das 17h, no Espaço Praia do Forte Garden. O anfitrião é o cantor e compositor Alexandre Peixe, que fará três horas de show num palco em formato de 360º. O evento terá ainda a Fanfarra do Gravata Doida, com marchinhas, músicas e apresentação do DJ Papau.

2 Com um repertório de músicas autorais e releituras da MPB, a violonista e compositora Jana Vasconcellos retorna aos palcos nesta sexta (1), no Teatro Sesc Senac Pelourinho, às 19h, para apresentar seu mais novo show. Ela estará acompanhada do baixista André Luba, do baterista Waguinho, ambos da formação do seu trio, e agora com a flautista Morgana Moreno, formando o Jana Vasconcellos Quarteto.

3 Com a volta gradual dos eventos em Salvador, ainda com limite de público por causa da pandemia da covid-19, acontece nesse sábado (2), a partir das 20h, no Pra Começar (Pituba), a festa O Pai tá On, com os cantores Léo Viana e Neto Calazans. A lotação máxima da casa é de 100 pessoas. Assinam a produção Abel Miranda e Zanoni Costa.