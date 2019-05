Filhos? Não, obrigada

Elas escolheram não ser mães e não se arrependeram disso. Apenas não desejaram. Simples - e saudável - assim. Pertinho do Dia das Mães, um salve a quem visitou a si mesma e não cedeu à pressão de ter filhos "porque tem que".







Adriana Medeiros, comunicóloga



"É incrível como a mulher que toma essa decisão é recriminada, mesmo que de forma indireta. É como se fosse um " postulado" que completa o "ser mulher legítima". Sou muito realizada como mulher, independente e livre. É uma escolha nossa, minha e do meu companheiro, gostamos de viajar e temos planos onde não caberia a responsabilidade com um filho".







Thaiane Machado, jornalista



"Filho é um projeto de vida e no plano que fiz para a minha percebo que não cabe esse projeto. Ouço muitas coisas de mulheres, coisas do tipo “você precisa passar por essa experiência na vida” e afirmam que eu seria uma excelente mãe. Sou cobrada pelos meus pais que insinuam o desejo de ter um neto de cada filho. Mas, confesso que, por conta de uma decisão muito bem amadurecida, já são coisas que não me incomodam".





Fernanda Damigo, professora e artista tecelã



"Nunca quis ter filhos, não sei por que. Não me percebo mãe. As pessoas me perguntam se eu gosto de criança e eu acho engraçado, tem tanta criança por aí! Gosto de umas e nem tanto de outras. A maioria das pessoas respeita minha decisão mas quando eu casei, parte da família demorou em se conformar. Meus parceiros (com e sem filhos) sempre respeitaram. Pessoas me perguntam quem vai cuidar de mim na velhice se eu não tiver filhos, como se filho fosse investimento pra um futuro tranquilo. Amigos muito próximos já disseram que eu estou perdendo a oportunidade de conhecer um amor maior que a vida e que, quando eu ficar velha demais para engravidar, eu vou me arrepender. Tenho 49 anos e não me arrependo não".





Eucy de Melo, psicanalista



"Decidi não ter filhos porque nunca tive o desejo de tê-los. Todo filho, biológico ou não, tem que ser adotado pelo desejo daqueles que serão seus pais e/ou mães. Eu não gostaria de ter filhos órfãos do desejo. Então, minha decisão foi uma escolha pautada pelo desejo".





Maiana Kokila, doula



"Fiquei entre querendo e não querendo diversas vezes. Devido ao meu trabalho, pois atuo na cena de formação de família pela chegada de um bebê, passei por oscilações. Principalmente porque adoraria parir, porém não sinto disponibilidade para estar no lugar de mãe, com a dedicação que esse papel exige. Admiro demais quem decide gestar e maternar, mas verdadeiramente penso que não é para todo mundo. Eu fiz outra escolha. Conscientemente".