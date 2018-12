Filipina é escolhida como Miss Universo 2018; veja fotos

A modelo filipina Catriona Gray, 24 anos, foi escolhida a Miss Universo 2018, em cerimônia realizada em Bangcoc, na Tailândia, nesta segunda-feira (17) - noite de domingo pelo horário de Brasília. Em segundo lugar, ficou a candidata da África do Sul, Tamaryn Green, e em terceiro, a venezuelana Sthefany Gutierrez.

Catriona trabalha como modelo e tem um mestrado em musicologia, além de ser ativista na luta contra o HIV. Ela nasceu na Austrália e se mudou para as Filipinas após concluir o ensino médio. A miss é filha de pai australiano e mãe filipina.

(Foto: AFP)

A amazonense Mayra Dias, que representava o Brasil, ficou entre as 20 semifinalistas do concurso. Ao todo, 94 mulheres participaram da 67ª edição do Miss Universo.

(Foto: AFP)

