Filme de Maguila terá Babu magro, lutas realistas e narração de Luciano do Valle

O filme de Maguila seguirá a tendência do BBB20 e terá Babu Santana como protagonista. A cinebiografia terá o nome de 'Welcome Maguila', começará a ser filmada ano que vem e tem previsão de lançamento para 2022 ou 2023.

O nome se dá por conta de uma história do boxeador de quando ele foi lutar nos Estados Unidos e o recepcionaram no aeroporto com uma faixa dizendo "Welcome, Maguila". O atleta se revoltou e, indignado, saiu a procura deste tal de "Wel", que diz "comer" Maguila.

Segundo o Uol, o filme vai acompanhar desde a infância humilde do pugilista em Aracaju (SE), até a consagração nos ringues paulistas na década de 80. O foco da narrativa será a superação do ex-pedreiro analfabeto que, contra todas as possibilidades, sonhou em ser Mike Tyson e foi capaz de galgar a fama conquistando o cinturão de campeão mundial pela FMB (Federação Mundial de Boxe).

O próprio Maguila tem dado pitacos na produção, apesar de seu estado de saúde. O atleta sofre de encefalopatia traumática crônica e vem se recuperando aos poucos.

Para participar do filme, Babu Santana terá que perder 20kg e já está na missão. O ex-BBB irá realizar uma dieta rigorosa, com apenas 1.600 kcal por dia. A saga do ator para entrar no "shape" de atleta será mostrada em uma minissérie.

Além de Babu Santana, outro nome é certo: o ator Juliano Cazarré. Ele encarnará o antagonista Daniel Falconi, primeiro carrasco da carreira de Maguila, que o derrotou em 1985 em Sorocaba e perdeu a revanche disputada no estádio do Corinthians, em São Paulo, um ano depois, diante de mais de 9.000 presentes. Também virarão personagens a mulher do lutador, Irani, além dos treinadores Ralph Zumbano e Miguel de Oliveira.

O ator americano Bobby Holland, dublê de Thor e Capitão América, aceitou interpretar o holandês Van den Oetelaar e também deve participar do longa.

Hiperrealismo

Para a alegria de fãs do esporte, "Welcome Maguila" reconstruirá lutas históricas dos anos 1980, incluindo as duas com o argentino Daniel Falconi e as duas com o holandês Andre van den Oetelaar, que mudaram a vida de Maguila e o colocaram na prateleira de ídolos do esporte nacional.

Os embates terão realismo extremo. A produção assistiu aos vídeos desses combates e decupou cada movimento dos lutadores, que serão reproduzidos minuciosamente no processo de filmagem. E o pacote será completo. As narrações originais de Luciano do Valle, que se tornou amigo de Maguila, serão utilizadas nas cenas.