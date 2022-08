Filme sobre amizade entre Caymmi, Amado e Carybé começa a ser rodado em Salvador

(Divulgação)

O baiano Sergio Machado assina direção e roteiro do documentário

O diretor Sergio Machado desembarca em Salvador na próxima semana para iniciar as gravações do documentário Sal da Vida, que tem como fio condutor a relação de amizade entre Jorge Amado, Dorival Caymmi e Carybé. Com produção da Globo Filmes, em parceria com as produtoras Janela do Mundo (Bahia) e Coqueirão Filmes (Rio de Janeiro), o filme tem roteiro assinado pelo próprio Machado e por Gabriel Meyohas, construído a partir das centenas de cartas trocadas pelos três artistas baianos. De acordo com o diretor, o trabalho começará com as entrevistas com familiares e visitas aos seus acervos. A previsão, segundo Machado, é lançar a obra no próximo ano.

(Divulgação)

Luciano, Roberta e Tatiana Mandelli com o sócio Lon Menezes

Pelo mundo

Uma das marcas mais festejadas do mercado de decoração, a baiana Tidelli, cuja fábrica funciona em Salvador, tem levado seu requintado mobiliário mundo à fora. Na última quinta-feira (28), os irmãos Mandelli (Luciana, Roberta e Tatiana) juntamente com o sócio local Lon Menezes, reuniram mais de uma centena de convidados na unidade do Caminho das Árvores para apresentação da nova coleção da marca que chegou esta semana nas lojas de todo o Brasil e do exterior. Dentre as peças que integram a nova coleção está a cadeira Gamboa, criada pelo designer baiano Manuel Bandeira.

(Divulgação)

Ney Matogrosso volta a Salvador com o show Bloco na Rua

Bloco na rua

Yeda e Adaiton Almeida, da Palco Produções, estão à frente da apresentação que o cantor Ney Matogrosso fará na Concha Acústica, no dia 24 de setembro, às 19h. Esta é a segunda vez que o artista, amigo pessoal do casal de produtores, traz o belíssimo show Bloco na Rua para a Bahia. A primeira foi antes da pandemia, no Teatro Castro Alves, durante uma turnê pelo Brasil que também levou a assinatura dos dois baianos. Por falar em Ney, o artista foi recentemente ovacionado em Nova York, durante este show em que ele faz uma extraordinária performance aos 81 anos.

(Divulgação)

Manuela Sobral Bentes de Melo

Ciência

Natural do Ceará, mas com fortes raízes baianas, a médica especializada em Dor pelo Hospital Einstein (SP), Manuela Bentes, acaba de conquistar o segundo lugar no processo de seleção para o curso de Mestrado em Farmacologia na Universidade de Coimbra, em Portugal. Já em setembro, Manuela segue para a Europa para iniciar os estudos, mas antes, a futura mestranda aterrissa em Salvador para receber as bênçãos dos avós corujas, Ana Joaquina e Swarts Sobral.

(Divulgação)

Chef Caco Marinho, à direita, em cena do documentário Invisíveis da Mata

Mata adentro

O Instituto Ori, presidido pelo chef Caco Marinho, lança, nesta sexta-feira (5), às 19h, na Sala de arte CineMAM, o documentário Invisíveis da Mata, dirigido por André Ávila, que mostra uma das expedições da entidade pelas matas do Sul da Bahia, em busca de cogumelos silvestres e leveduras selvagens, a fim de encontrar espécies comestíveis nativas. Com objetivo de realizar uma expedição científica gastronômica, o grupo percorreu o trecho do Parque Estadual da Serra do Conduru e Mata Cabruca. Após a exibição do filme, que tem duração de 35 minutos, os convidados serão brindados com um coquetel produzido pelo bufê Origem Eventos, do chef Fabrício Lemos.

Festival

Vai ter churrasco, cerveja e música no James BBQ Fest & Beer, que acontece nos dias 20 e 21 de agosto, no Shopping Paralela. O festival será realizado pelo BBQ Fest & Beer em parceria com o restaurante James Steakhouse e o centro de compras. O proprietário do James, Joel Fernandes Junior, garante corte especial de angus, chopp gelado e muita animação. O evento, que tem acesso gratuito, já foi realizado em outras cidades brasileiras.

(Divulgação)

A cartunista Laerte estará na 15ª edição do IC Encontro de Arte

Longevidade

A cartunista Laerte, o cantor e compositor Tom Zé e a dançarina Denise Stutz, são alguns dos nomes confirmados na 15ª edição o IC Encontro de Artes que acontece de 31 de agosto a 4 de setembro. O evento, cujo tema deste ano será Futuro Tempo Presente, vai celebrar artistas brasileiros que continuam produzindo continuadamente depois dos 60 anos. O encontro, realizado pela Dimenti Produções Culturais em parceria com a Associação Conexões Criativas, acontece nos espaços do complexo do TCA.

(Divulgação)

O baiano Tom Zé participa do IC Encontro de Arte e faz show na Concha

Sobe o Tom

E por falar em Tom Zé, o artista que acabou de completar 85 anos, traz para a Concha Acústica, no próximo dia 2 de setembro, às 19h, o show Língua Brasileira, Com quase três dezenas de discos lançados, o artista baiano tem uma obra comprometida com a invenção, que evoca sátira e política em presença enérgica. Sobre a nova turnê, Tom Zé diz: “A canção prostra-se seduzida pelo fascínio do palco. Expõe-se em prestações, abre-se em frações e fragmentos, em peças e partículas. Todas divertidas. Não abro mão da alegria. O palco é um senhor exigente”.

(Divulgação)

O DJ Gueri vai comandar a pista do Cunha Guedes

Prévia do Carnaval

A Ambev, juntamente com a Agência LK e a 2GB Entretenimento, estão preparando uma superfesta para lançar o camarote Brahma Salvador que retorna ao Carnaval baiano em 2023. O evento, exclusivo para convidados, acontece amanhã (3), às 20h, no Cerimonial Cunha Guedes, no Corredor da Vitória. De acordo com os organizadores, a ideia é oferecer ao público uma experiência igual a que este terá no espaço que será montado no circuito da folia Tanto assim que para ter acesso ao local, os convidados necessitam estar vestidos com o abadá e portando a credencial personalizada, itens fornecidos pela produção, assim como acontece nos dias de folia. No line up, os cantores Dan Valente e Tuca Fernandes e o DJ Gueri.