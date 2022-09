Fim de uma era? Confira os salários das atrizes pornôs do Brasil

Com a chegada de sites de conteúdo adulto, como o Privacity e o Only Fans, os filmes pornôs no Brasil têm perdido o seu lugar, além das atrizes que estão migrando para as plataformas.

Produtoras independentes como Sexy Hot, Brasileirinhas, Brad Montana e Loupan, estão se virando nos 30 para conseguir manter as inscrições em sites pornôs e atrair mais telespectadores. No entanto, essas empresas estão se aliando, também, a plataforma de vídeo e fotos.

De acordo com o levantamento feito pelo site Splash, do UOL, os valores que atrizes que ainda estão no ramo recebem por filme é muito abaixo do que elas ganhavam na década anterior. Gretchen, eterna rainha do bumbum, conta que já faturou mais de R$ 1,5 milhão.

Outra que conseguiu um valor bem alto ao longo da carreira pornô foi Vivi Fernandes. A beldade, que se aposentou dos filmes há pouco tempo, conseguiu arrecadar R$ 1 milhão só com as gravações de DVD que fez no início dos anos 2000.

Segundo Katharine Madrid, a mais nova queridinha do conteúdo adulto, os cachês são baixos e, geralmente, não compensa.

"Eu recebo por cena, e não por filme. Os valores variam muito, mas é muito pouco. Talvez R$ 1.000. Mas há atrizes que ganham até menos", revelou. Em compensação, Katharine ganha, em média, pelo Only Fans, entre US$ 5 a US$ 42, dependendo da demanda que o internauta queria, assinatura mensal ou anual.

Jenifer Lol, de 24 anos, reforça que a produtora que mais valoriza as atrizes é a mais conhecida: Brasileirinhas. "Ainda dependo de algumas empresas, como Brasileirinhas, que ainda nos valoriza. Mas, tem algumas produtoras 'zoadas' que oferecem absurdos, como R$ 400 por cena", revelou ao Uol.