Fim do mistério: Bahia revela motivo da ausência de Rodallega nos jogos

O mistério sobre a ausência do atacante Hugo Rodallega nos jogos contra Corinthians e Athletico-PR foi revelado. Em comunicado divulgado pelo Bahia, na tarde desta quarta-feira (13), o clube revelou que o colombiano foi afastado das partidas após tomar medicação que poderia resultar em exame antidoping positivo.

Segundo o Bahia, Rodallega fez uso de substância para tratar quadro de otite aguda, sem o consentimento do departamento médico tricolor. Por conta disso, ele foi afastado dos jogos até que a substância não constasse mais no organismo.

O jogador voltou a ser relacionado pelo tricolor no empate por 0x0 com o Palmeiras, na noite desta terça-feira (12), na Fonte Nova. O atacante iniciou o confronto no banco de reservas e entrou no segundo tempo da partida.

O caso de Rodallega vinha sendo mantido em sigilo. O presidente do Bahia, Guilherme Bellintani, chegou a dizer que o clube estava preservando a intimidade do jogador e que a situação seria esclarecida.