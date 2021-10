Finados: Arquidiocese divulga cronograma de missas em cemitérios e igrejas de Salvador

O Dia de Finados, na terça-feira (2), terá missas em igrejas e cemitérios da capital baiana presididas por bispos e padres da Arquidiocese de Salvador. A data é importante no calendário dos católicos.

No Cemitério Campo Santo (Federação), as Celebrações Eucarísticas acontecerão às 7h, às 9h (esta presidida pelo bispo auxiliar, Dom Valter Magno de Carvalho), às 12h30, às 14h e às 15h30 (a última sob a presidência do bispo auxiliar, Dom Marco Eugênio Galrão).

Também acontecem missas nos cemitérios Bosque da Paz (Estrada Velha do Aeroporto), às 9h30, e Quintas dos Lázaros (Baixa de Quintas), às 16h, ambas celebradas pelo bispo auxiliar, Dom Dorival Souza Barreto Júnior; e no Jardim da Saudade (Brotas), às 10h presidida por Dom Marco Eugênio Galrão.

Confira as opções de missas nas paróquias: