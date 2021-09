Fique de olho nas bermudas nesse Verão 2022

Bermuda da marca de couso Verosenso (divulgação)

As bermudas trazem conforto e também dialogam bem com a moda do momento. Dica de stylist: dá um tempo na tradicional biker, esportiva e prioriza modelos mais sofisticados, que podem trazer uma boa injeção de cor se o intuito é fazer diferente. Uma boa inspiração é a campanha da marca de couro Verosenso (@verosenso), para a temporada de Verão 22. O mote é a poesia das flores e dos perfumes, um verdadeiro convite ao relax.

Coisa de fashionista

Que tal uma pochete de pelúcia para você chamar de sua? O vixe amou o modelito da Baw (bawclothing.com.br), com print de vaca, que você usa em diversas ocasiões. Já pensou em dar uma bossa no look da academia com ela? Mas também está valendo usar o acessório mais o seu visu street bafônico. Custa R$ 99,95.

Achadinho

Uma bolsa de mão básica, com um ar de sofisticação, para você levar tudo que precisa para aquela viagem rápida no fim de semana. É isso que estava procurando? Então, dá aquela espiadinha nesse achado encontrado no e-commerce da Amaro (amaro.com). Você leva para casa por R$ 174,90. Em tempo: a marca abriu loja no Salvador Shopping.

Dois é bom

Um kit lacrativo de meias é tudo de melhor, não é mesmo? E se for amigo do bolso, bingo. Bem o caso dessa oferta da Youcom (youcom.com.br). Você compra duas meias por R$ 29,90. O melhor que tem aquele modelito básico, de todo santo dia, e uma opção bem fashionista como a gente gosta.

Pesadão

Os tênis robustos, no estilo flatform, conquistaram a turma da moda. Principalmente a geração Z, que combina as peças com as calças folgadonas, batizadas de wide leg. Onde achar? E-commerce da Dafiti (dafiti.com.br) com uma super promoção. Preço: R$ 44,99.

Retrô

Quem curte uma estética retrô vai babar por essa camisa polo da Zara (www.zara.com/br), que custa R$ 179 e é uma base perfeita para fazer muitas composições fashion, incluindo misturas de estampas.