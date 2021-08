Fiscalização encerra duas festas com aglomeração em Feira no final de semana

A Fiscalização Preventiva Integrada (FPI) de Feira de Santana encerrou duas festas com aglomerações na cidade no último final de semana. No último sábado, fiscais de órgãos municipais e da Segurança Pública encontraram no espaço de eventos Quintal dos Bambas, na Av. João Durval Carneiro, pelo menos 200 pessoas. Todas aglomeradas e desrespeitando as recomendações das autoridades sanitárias no combate ao coronavírus.



Já na noite da última sexta-feira (30), a fiscalização acabou com uma festa no bairro Asa Branca, por descumprir as recomendações das autoridades de saúde para conter a disseminação do coronavírus. Pelo menos 100 pessoas estavam aglomeradas em um espaço particular para eventos.

Após encerrada, todos receberem recomendações sobre as medidas de segurança devido à pandemia e foram orientados a dispersarem do ambiente onde ocorria a festa clandestina.

A Prefeitura de Feira reitera que a ação integrada da FPI de fiscalização continua por toda a cidade identificando e coibindo o descumprimento do horário de funcionamento do Toque de Recolher (00h30 às 5h), conforme decreto municipal, que estabelece restrições à circulação noturna.

As medidas foram renovadas pela Prefeitura de Feira e são válidas até a próxima terça-feira, 3. Os estabelecimentos comerciais que descumprirem as normas do decreto poderão ser interditados com a suspensão de suas atividades, bem como a cassação dos respectivos alvarás de funcionamento. Denúncias também podem ser feitas ligando para 190 ou 156, bem como acessando o aplicativo Fala Feira 156.